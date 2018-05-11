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11 Mayıs 2018 10:54

Kula’da öğrencilere uygulamalı trafik dersi

Manisa’nın Kula ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu ve Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik dersi verdi.

Kula’da öğrencilere uygulamalı trafik dersi

11 Mayıs 2018 10:54


Her yıl mayıs ayının ilk Cumartesi günü ve o günü takip eden hafta içerisinde kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan trafik ekipleri, Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu ve Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulunda trafik eğitimi vererek, trafikte dikkat edilmesi gereken konular ve güvenli sürüş teknikleri konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Murat Söğüt ve Halil Bahadır tarafından verilen derste, öğrenciler anlatılanları dikkatle dinledi.


Ders sonunda öğrencilere reflektörlü yelek, defter ve üzerinde trafik kurallarını anlatan etiket dağıtıldı.




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