Kula'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde Manisa'nın Kula ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Kula Jeopark Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim seminerinde, yeni eğitim ve öğretim yılının yaklaşması ve okullara servislerle taşınacak öğrenciler için kaza riskini azaltabilmek adına alınabilecek tedbirler konusunda bilgiler verildi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli trafik polisleri tarafından verilen görsel destekli seminerde, eğitimde trafiğin tanımı, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliğinin önemi, trafik güvenliğinde temel davranış şekilleri ile trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanım alışkanlığının kazandırılması ve aşırı hız konuları ile seminer kapsamında belirlenen diğer trafik konularında eğitim verildi.