Kula'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru başkanlığında Kula Jeopark Ortaokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci ve velilerinin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergahlarında alınacak tedbirler ile öğrencilerin her türlü kötü alışkanlıklardan koruması, onların ruh ve beden sağlığı yerinde bireyler olarak yetiştirebilmek için gereken uygulamalar üzerinde bilgi verildi. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ile ilgili konuşan Kaymakam Duru, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, mahalle muhtarları ile iş birliğiyle sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Duru, "Her çocuk ve gencimiz bizim için çok kıymetlidir. Onların en iyi şekilde yetişmeleri için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Mahalle halkının mahallesinde bulunan okullara gönüllülük esasıyla sahip çıkmasını okul aile birliği desteğini mutlaka sağlamalıyız. İlçemizde uyuşturucu madde satışı ve madde bağımlılığının önlenmesi için hukuk kuralları çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor. Bu konuda başarılı çalışmalar yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi

Toplantıya Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İhsan Serin, İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Milli eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İbrahim Özel, Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, okul müdürleri, öğretmenler, emniyet ve jandarma personelleri ile daire amirleri katıldı.