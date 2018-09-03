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03 Eylül 2018 15:09

Kula’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kula’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

03 Eylül 2018 15:09


Kaza, saat 14.00 sıralarında Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garaj istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Aydın K. yönetimindeki 45 RA 7432 plakalı motosiklet ile aynı cadde üzerinde Kenan Evren Ortaokulu istikametine geçmek isteyen Salih K. idaresindeki 34 LTS 74 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan sürücü Aydın K. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aydın K., daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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