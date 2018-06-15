Kula’da protokol bayramlaştı

Bayramlaşma törenine, Kula Kaymakamı Osman Güven, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Nedim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Osman Kasırga, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nazım Baytok, belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Kula Kaymakamı Osman Güven, Ramazan Bayramı’nın ülkemize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunarak, "Bayramlar kardeşlik ve dayanışma duygularının geliştiği, manevi duyguların doyasıya yaşandığı özel günlerdir. Bugün burada bu duyguları hep beraber paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramınızı tebrik ediyor, kutluyor, sağlık afiyet içerisinde, çoluk çocuğunuzla birlikte nice bayramlar diliyorum" dedi.