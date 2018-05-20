Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 23:03

Kula’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kula’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

20 Mayıs 2018 23:03


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.20 sıralarında Ankara- İzmir Karayolu Kula ilçesi Kavacık Mahallesi mevkinde meydana geldi. Kula’dan Salihli yönüne giden Zafer T. (37) yönetimindeki 35 HZM 86 plakalı otomobil, arızasından dolayı yolun sağında bulunan park halindeki 67 SF 707 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekipleri, araçta sıkışan sürücü Zafer T. ve yolcular eşi Bengü T. (34) çocukları Kağan Muzaffer T. (9) Kerem T.’ye (5) müdahale etti. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Araçtan güçlükle çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü Zafer T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavi ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç