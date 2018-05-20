Kula’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.20 sıralarında Ankara- İzmir Karayolu Kula ilçesi Kavacık Mahallesi mevkinde meydana geldi. Kula’dan Salihli yönüne giden Zafer T. (37) yönetimindeki 35 HZM 86 plakalı otomobil, arızasından dolayı yolun sağında bulunan park halindeki 67 SF 707 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekipleri, araçta sıkışan sürücü Zafer T. ve yolcular eşi Bengü T. (34) çocukları Kağan Muzaffer T. (9) Kerem T.’ye (5) müdahale etti. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtan güçlükle çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü Zafer T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavi ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.