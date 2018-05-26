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26 Mayıs 2018 22:30

Kula’da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kula’da trafik kazası: 1 ölü

26 Mayıs 2018 22:30


Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara- İzmir karayolu Gökçeören Mahallesi Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula’dan Salihli’ye giden Süleyman S. (55) yönetimindeki 35 DL 854 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan Sezayi K. (47) yönetimindeki 45 V 7273 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekipleri, araçta sıkışan sürücü Seleyman S.’yi çıkartarak Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Süleyman S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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