Kula’da trafik kazası: 1 yaralı

Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Ankara yönüne seyir halinde olan Hikmet Ö. yönetimindeki 45 R 4181 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Hikmet Ö. yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hikmet Ö.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan araç sürücüsü Hikmet Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.