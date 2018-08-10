Kula’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mevlana Caddesi stadyum mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leblebiciler Sitesi istikametinden ilçe stadyumu yönüne seyir halinde olan Veli T. (22) idaresindeki 48 U 8422 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erol K. (37) idaresindeki 45 RA 7340 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Erol K., ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol K., Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.