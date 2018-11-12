Kula'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzeri Leblebiciler Sitesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leblebiciler Sitesi istikametinden Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu istikametine seyir halinde olan İbrahim A. (18) idaresindeki 45 RA 5375 plakalı motosiklet, U dönüşü yapmak isteyen Rukiye A. (34) idaresindeki 35 DA 6059 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan sürücü İbrahim A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerin gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı genci Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü İbrahim A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.