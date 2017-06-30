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30 Haziran 2017 10:08

Kula’da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kula’da trafik kazası: 2 yaralı

30 Haziran 2017 10:08


Kaza Ankara İzmir D300 Karayolu Jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Salihli istikametine giden Osman K. idaresindeki 45 RA 4792 plakalı motosiklet, kavşaktan şoför evleri mevkine geçmek isteyen Battal A.’nın kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücülerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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