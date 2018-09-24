Kula'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 344 Sokak Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 344 sokak üzerinden şehir merkezine seyir halinde olan Samet K. (15) idaresindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Fahri K. yönetimindeki 45 K 6674 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Samet K. (15) ve arka koltuktaki Oktay M. (15) yaralanırken, araç sürücüsü Fahri K. kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.