Kula’da veliler sınavda ter döktü

Manisa’nın Kula ilçesinde Jeopark Ortaokulu tarafından geliştirilen "Anne-Baba Okuyor" projesi kapsamında veliler sınavda ter döktü. Velilerin çocuklarının gelişimi ve eğitimi konusunda bilinçlenmelerini ve farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan projede Rehber Öğretmen Gülçin Demir tarafından belirlenen “Gercekten Beni Duyuyor musun” kitabı dağıtılarak bir ay okuma süresi verildi. Ardından 23 veliye 30’ar sorudan hazırlanan sınav yapıldı. Öğrencilik günlerine dönen veliler sınavda ter döktü. Dereceye giren velilere ödülleri Okul Müdürü Rehber Öğretmen Gülçin Demir verildi. Kitap Okuma Etkinliğine katılan tüm velilere ise Teşekkür Belgesi takdim edildi. Sınava katılan velilerden Rümaysa Uluışık yapılan okuma etkinliğinden çok memnun kaldıklarını, bu tarz etkinliklerin yılda birkaç kez yapılmasından çok memnun kalacaklarını belirtti.

Okul Rehber Öğretmeni Gülçin Demir ise, çocuk eğitimi konusunda ailelerin eksik kaldıkları yerlerin ve doğru bildikleri yanlışların bu tarz kitapların okunarak giderilebileceğini söyledi. Yapılan etkinlikle ilgili velilerden aldıkları dönüşlerden dolayı çok memnun kaldıklarını anlatan Demir, okullarında bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve daha yoğun katılım olursa okul olarak çok mutlu olacaklarını da sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Enver Yılmaz amaçlarının kitap okuma alışkanlığını başta veliler olmak üzere herkese aşılamak olduğunu, etkinliğe katılan velilerin bu konuda herkese örnek olması temennisinde bulundu.