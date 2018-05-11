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11 Mayıs 2018 19:34

Kula’da yağmur kazaları beraberinde getirdi

Manisa’nın Kula ilçesinde, yağan yağmur sonrası kayganlaşan yollarda meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı.

Kula’da yağmur kazaları beraberinde getirdi

11 Mayıs 2018 19:34


Edinilen bilgiye göre, ilk kaza saat 17.00 sıralarında Kavacık rampasında meydana geldi. İzmir’den Uşak istikametine giden Orhan D. yönetimindeki 41 PY 344 plakalı tır, rampadan inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenmeye başladı. Tır, yol ortasındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almazken, tırda maddi hasar oluştu.


İkinci kaza ise İzmir-Ankara Karayolu Yurtbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve bölge ekipleri ilk kaza ile ilgilendikleri sırada telsiz anonsundan diğer kazanın haberi geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Uşak istikametine gitmekte olan Selami Y. yönetimindeki 45 UB 3546 plakalı özel otomobil, yol kenarında bulunan dinlenme alanından çıkan Süleyman K. idaresindeki 43 LH 404 plakalı otomobile çarpması sonucu takla attı. Takla atan araç sürücüsü yara almaz iken çarpmanın etkisi ile 43 LH 404 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman K. yaralandı. Yaralanan sürücü Süleyman K. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.




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