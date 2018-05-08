Kula’daki STK’lar birlikte hareket edecek

Kula’daki STK temsilcileri Kula Kaymakamı Osman Güven’i makamında ziyaret ederek Kula için neler yapabileceklerini konuştu.

Ziyarete Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı ve Ziraat Bankası Kula Şube Müdürü Özkan Canan katıldı.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına konuşan Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ilçe çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda yerelde iletişimi ve iş birliğini sağlamak adına sivil toplum kuruluşları olarak birlikte hareket etme kararı aldıklarını ifade ederek, amaçlarının toplum yararına olacak çalışmalara katkı sunmak olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Osman Güven ise sivil toplum kuruluşlarının memleket meselelerinde ortak hareket etmesinin yararlı olacağını belirtti. Kula’nın, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye’de sayılı yerlerinden biri olduğuna değinen Kaymakam Güven, güzel çalışmalar yapmak için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.