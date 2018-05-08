Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 16:05

Kula’daki STK’lar birlikte hareket edecek

Manisa’nın Kula ilçesindeki sivil toplum kuruluşları ilçe çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda yerelde iletişimi ve iş birliğini sağlamak adına birlikte hareket etme kararı aldı.

Kula’daki STK’lar birlikte hareket edecek

08 Mayıs 2018 16:05


Kula’daki STK temsilcileri Kula Kaymakamı Osman Güven’i makamında ziyaret ederek Kula için neler yapabileceklerini konuştu.


Ziyarete Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı ve Ziraat Bankası Kula Şube Müdürü Özkan Canan katıldı.


Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına konuşan Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ilçe çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda yerelde iletişimi ve iş birliğini sağlamak adına sivil toplum kuruluşları olarak birlikte hareket etme kararı aldıklarını ifade ederek, amaçlarının toplum yararına olacak çalışmalara katkı sunmak olduğunu söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Osman Güven ise sivil toplum kuruluşlarının memleket meselelerinde ortak hareket etmesinin yararlı olacağını belirtti. Kula’nın, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye’de sayılı yerlerinden biri olduğuna değinen Kaymakam Güven, güzel çalışmalar yapmak için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç