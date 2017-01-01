Kula’dan Halep’e kömür ve soba yardımı

Manisa’nın Kula ilçesinde Müftülük tarafından başlatılan ’Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyasında toplanan 3 tır dolusu yardım, dualarla ve tekbirlerle uğurlandı. İki tırda 55 ton kömür, bir tırda da 110 adet soba, soba boruları ile giyim malzemesi olduğu öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve Kula’da Diyanet Vakfı Kula Şubesi tarafından 22 Aralık’ta hayata geçirilen ’Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyası tamamlandı. Kulalı vatandaşların büyük katkılarıyla toplanan yardımlar Halep’e doğru yola çıkmak üzere tırlara yüklendi. Kampanyada iki tırda 55 ton kömür ve bir tırda da 110 adet hiç kullanılmamış soba, 550 adet soba borusu, 110 adet soba tablası ile giyim ve barınma ürünleri toplandığı öğrenildi. Yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar, Kula Şah Süleyman Camii önünde düzenlenen programda dualarla Halep’e uğurlandı.

Kula halkının yardımseverliğini bir kez daha gösterdiğini kaydeden Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, "Bugün insanlığın bir daha ölmediğini Kula’da yapılan kısa süredeki yardımlarla gördük. Bugün başta Kula halkımız olmak üzere kampanyada emeği geçen herkesle gurur duydum. Kula halkı yardımseverliğini bir kez daha göstererek bizleri onurlandırdı. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Eminim ki bu yardımların içerisinde kendi evinde yakacağı olmadığı halde, üstünde giyeceği olmadığı halde, cebinde parası olmadığı halde kendi ihtiyaçlarını unutup bizlere gelerek insanlığın ölmediğini tekrar göstererek kampanyamıza katkıda bulundular" dedi.

Kırkız’ın konuşmasının ardından üç tır dolusu yardım malzemesi dualar ve tekbirler eşliğinde Halep’e doğru yola çıktı.