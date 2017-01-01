Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 16:08

Kula’dan Halep’e kömür ve soba yardımı

Kula’dan Halep’e kömür ve soba yardımı

01 Ocak 2017 16:08

Manisa’nın Kula ilçesinde Müftülük tarafından başlatılan ’Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyasında toplanan 3 tır dolusu yardım, dualarla ve tekbirlerle uğurlandı. İki tırda 55 ton kömür, bir tırda da 110 adet soba, soba boruları ile giyim malzemesi olduğu öğrenildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve Kula’da Diyanet Vakfı Kula Şubesi tarafından 22 Aralık’ta hayata geçirilen ’Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyası tamamlandı. Kulalı vatandaşların büyük katkılarıyla toplanan yardımlar Halep’e doğru yola çıkmak üzere tırlara yüklendi. Kampanyada iki tırda 55 ton kömür ve bir tırda da 110 adet hiç kullanılmamış soba, 550 adet soba borusu, 110 adet soba tablası ile giyim ve barınma ürünleri toplandığı öğrenildi. Yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar, Kula Şah Süleyman Camii önünde düzenlenen programda dualarla Halep’e uğurlandı.
Kula halkının yardımseverliğini bir kez daha gösterdiğini kaydeden Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, "Bugün insanlığın bir daha ölmediğini Kula’da yapılan kısa süredeki yardımlarla gördük. Bugün başta Kula halkımız olmak üzere kampanyada emeği geçen herkesle gurur duydum. Kula halkı yardımseverliğini bir kez daha göstererek bizleri onurlandırdı. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Eminim ki bu yardımların içerisinde kendi evinde yakacağı olmadığı halde, üstünde giyeceği olmadığı halde, cebinde parası olmadığı halde kendi ihtiyaçlarını unutup bizlere gelerek insanlığın ölmediğini tekrar göstererek kampanyamıza katkıda bulundular" dedi.
Kırkız’ın konuşmasının ardından üç tır dolusu yardım malzemesi dualar ve tekbirler eşliğinde Halep’e doğru yola çıktı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç