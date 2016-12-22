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22 Aralık 2016 15:30

Kulaların daha sağlıklı su içecek

Kulaların daha sağlıklı su içecek

22 Aralık 2016 15:30

Manisa genelinde vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temin etmek için gece gündüz çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula merkezin içme suyu geçişinin sağlandığı hattaki eski boruları yenileyerek ilçenin su kalitesini arttırdı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde başlattığı dönüşümü büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ediyor. MASKİ ekiplerinin yoğun bir tempoda yapmış olduğu çalışma ile Kula ilçesinde de vatandaşlara ulaşan suyun kalitesi dünya standartlarına taşındı. İçerisinde 22 sondajın yer aldığı 500 tonluk içme suyu deposu ile 2 bin tonluk kapasiteye sahip içme suyu arıtma tesisi arasındaki eski asbest boruları değiştiren ekipler, hanelere daha sağlıklı suyun ulaşmasını sağladı.
“Daha yaşanabilir bir Manisa inşa ediliyor”
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, sağlıklı içme suyu hatları inşa ederek, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiklerini söyledi. Aslay, “İl genelinde eski hatları yenileyerek, vatandaşlarımızı dünya standartlarında içme suyu sistemlerine kavuşturuyoruz. Kula merkezi besleyen bin 200 metrelik hattı ekiplerimiz çok kısa bir sürede yeniledi. İçme suyu deposu ile arıtma tesisi arasındaki çalışmamız sayesinde Kula merkezde yaşayan vatandaşlarımız daha sağlıklı suya ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün büyük emeklerinin olduğu çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir Manisa inşa etmek için çalışmalarımız sürecek” dedi.



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