Kulalı başkanlardan yeni savcıya 'hayırlı olsun' ziyareti

Manisa'nın Kula ilçesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti başkanları, göreve yeni başlayan Cumhuriyet Savcısı Emre Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ile Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, Kula'da göreve yeni başlayan Cumhuriyet Savcısı Emre Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler. Savcı Öztürk ile bir süre sohbet eden başkanlar, sivil toplum kuruluşlarının ve partilerin Kula'daki çalışmaları konusunda Savcı Öztürk'e bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savcı Öztürk, başkanlara teşekkür etti.