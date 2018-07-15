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15 Temmuz 2018 20:16

Kulalı esnafın 15 Temmuz hassasiyeti dikkat çekti

Manisa’nın Kula ilçesinde market işletmeciliği yapan bir esnaf, yaklaşık 1 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz baskılı 1 Türk Liralarını, hain darbe girişimine dikkat çekmek amacıyla para üstü olarak veriyor.

Kulalı esnafın 15 Temmuz hassasiyeti dikkat çekti

15 Temmuz 2018 20:16


Manisa’nın Kula ilçesinde kuruyemiş dükkanı sahibi Tarık Atak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen ve gazi olan vatandaşlar anısına bastırılan 1 Türk Liralarını, yaklaşık 1 yıldır biriktiriyor. Atak, bugüne kadar biriktirdiği toplamda 450 Türk Lirası civarındaki 15 Temmuz baskılı 1 Türk Liralarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde müşterilerine para üstü olarak vererek, hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söylüyor.


Eline geçen 15 Temmuz baskılı 1 Türk Liralarını biriktirdiğini ve hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde müşterilerine para üstü olarak verdiğini ifade eden Atak, “İşletmemizi açalı yaklaşık bir yıl oldu. Bu süre zarfında elimize geçen 15 Temmuz baskılı 1 Türk Liralarını biriktirdim. Bu hain darbe girişimini unutturmamak adına, şehitlerimiz, gazilerimiz, vatanımız ve milletimiz anısına bu paraları biriktirdim. Bugün de hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünü yaşarken, müşterilerimize 15 Temmuz baskılı 1 Türk Liralarını dağıtıyorum. Müşterilerimiz de bu hassasiyete seviniyor. Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Vatanımız ve milletimiz sağ olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” ifadelerini kullandı.




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