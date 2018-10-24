Kulalı öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, eğitim öğretim yılının başlamasıyla "Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite" konulu okul eğitimlerine başlandı.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite gibi sağlıklı yaşam davranışları kazanmaları amacıyla çalışma başlatıldı. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü ve Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında öğrenci, veli, öğretmen ve tüm okul çalışanlarına yönelik yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite gibi sağlıklı yaşam davranışları eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimler hakkında bilgi veren Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "Yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite gibi sağlıklı yaşam davranışları kazanmaları amacıyla düzenlenen eğitimler öğrenci, veli, öğretmen ve tüm okul çalışanlarını kapsamaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve GSB Kula Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinin ortaklığıyla düzenlenen eğitimlerde 'Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite, Hijyen, Teknoloji Bağımlığı' konularında velilerimizin farkındalığının arttırılması da amaçlanmaktadır. Okullarda öğrencilerimize eğitimleri İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Zübeyde Kılınç ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kula Gençlik Merkezi Personeli Gençlik Lideri Sergül Şentürk veriyor. Eğitimlerimiz eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edecektir” dedi.

Sağlık yaşam konusunda da bilgiler veren Dr. Kaçar, “Sağlıklı beslenme için her öğünde 4 temel besin grubundan tüketmeliyiz. Çiğ sebze ve meyveleri bol su ile yıkamalıyız. Süt içme alışkanlığını kazanmalıyız. Öğün atlamamalıyız. Sabah kahvaltısı yapmalıyız. Öğün aralarında çikolata, cips gibi yiyecekler yememeliyiz. Açıkta satılan yiyecekleri satın almamalıyız. Düzenli fiziksel aktivite yaparsanız hastalıklara yakalanma riskiniz düşüktür. Fiziksel aktivite sonrasında temizlik çok önemlidir. Fiziksel aktivite sırasında ellerimiz kirlenir. Bundan dolayı fiziksel aktivite sonrasında mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Uyku düzeniniz besinlerin vücudumuzda daha yararlı olabilmesi için önemlidir. En büyük nedeni ise büyüme hormonunun özellikle biz gece uykudayken salınmasıdır" diye konuştu.

Tüm dünyada ölümcül hastalıkların başında kanser, kalp-damar hastalıkları ve obezitenin geldiğine dikkat çeken Dr. Kaçar, kilo alma yaşının düştüğünü vurguladı. Beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılması gereken bir davranış biçimi olduğu için bu eğitimlerin büyük bir önem taşıdığını sözlerine ekleyen Dr. Kaçar "Öğretmenlerimiz aracılığıyla doğru beslenmenin kurallarını ve fiziksel aktivitenin gerekliliğini çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza aktararak geleceğimizi tehdit eden obeziteyi yeneceğiz. Obeziteyle savaşta ebeveynlerimize de büyük iş düşüyor" diye konuştu.