Kula'nın 6. barajı yolda

16 yıl öncesine kadar bir göleti bile bulunmayan Kula'ya altıncı baraj geliyor. Daha önce Bebekli, Çelengöz, Eroğlu ve Yurtbaşı barajlarını tamamlayarak hizmete açan, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü inşaatı devam eden Konurca barajının ardından Emre Barajı'nda da çalışmaları hızlandırdı. 6 ay önce temeli atılan barajda yüzde 15 gerçekleşme oranına ulaşılırken, projenin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

Manisa'nın peribacaları, volkanik doğal oluşumları ve tarihi evleriyle ünlü ilçesi Kula'ya altıncı baraj geliyor. 2002 yılında tek barajı bile bulunmayan ilçe için DSİ Genel Müdürlüğü “7 baraj, 3 de gölet” projesi geliştirdi. Daha önce Bebekli, Çelengöz, Eroğlu ve Yurtbaşı barajları ile Dutluca, Kula ve Saraçlar göletlerini devreye alan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 14 bin 900 dekar araziyi modern sulamaya açtı. 480 bin metreküp su tutma hacmine sahip olacak Konurca Barajı'nın da inşasına devam eden DSİ, Kula'nın altıncı barajı olacak Emre Barajı'nın da yüzde 15'ini tamamladı.

153 bin metreküp dolgu yapılacak

Manisa'nın Kula ilçesi Emre köyü yakınlarındaki İmam Deresi üzerine kurulacak baraj 1050 dekar tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek gövdenin temelden yüksekliği 30,5 metre olacak. Gövde için toplam 153 bin 435 metreküp dolgu yapılacak. 490 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak barajda gövde, regülatör ve dolusavak kazıları devam ederken, inşaat alanında kalan içme suyu kuyusunun deplasesi de tamamlandı.

Her yıl 1 milyon 127 bin lira kazandıracak

2020 yılında tamamlanarak devreye girmesi hedeflenen Emre Barajı bölge ve ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacak. Proje bitirildiğinde Kulalı çiftçilere yılda ortalama 1 milyon 127 bin lira daha fazla gelir kazandırması bekleniyor.