Kula'nın 6'ncı baraj inşaatında çalışmalar sürüyor

Bölge Müdürlüğünün Manisa'nın Kula ilçesinde yapımına başladığı Emre Barajı'nda inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Kula Kaymakamı Kemal Duru ile AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık da baraj inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yüklenici firmadan bilgi aldı.

Manisa'nın peribacaları, volkanik doğal oluşumları ve tarihi evleriyle ünlü ilçesi Kula'ya altıncı baraj geliyor. Emre köyü yakınlarındaki İmam Deresi üzerine kurulacak baraj 1050 dekar tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak. 6 ay önce temeli atılan barajda yüzde 21 gerçekleşme oranına ulaşılırken, projenin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların sürdüğü baraj inşaatını Kaymakamı Kemal Duru ile AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık da ziyaret ederek, yüklenici firmadan bilgi aldı. Emre Barajı inşaatında çalışmalar hız verildiğini ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, baraj içerisinde 153 bin 435 metreküp dolgu yapılacağını vurguladı. 490 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak barajda gövde, regülatör ve dolusavak kazıları devam ettiğini söyleyen Palabıyık, “Emre Mahallesi yakınlarındaki İmam Deresi üzerine kurulacak baraj bin 200 dönüm tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek gövdenin temelden yüksekliği 30.5 metre olacak. Gövde için toplam 153 bin 435 metreküp dolgu yapılacak. 490 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak barajda gövde, regülatör ve dolusavak kazıları devam ederken, inşaat alanında kalan içme suyu kuyusunun deplasesi de tamamlandı. 2020 yılında tamamlanması hedeflenen Emre Barajı bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Proje bitirildiğinde, Kulalı çiftçilere yılda ortalama 1 milyon 127 bin lira daha fazla kazandıracak. Toplamda 9 milyon TL civarında yatırım yapılan Emre barajı tamamlandığında, tamamlanan gölet sayımız 6'ya çıkmış olacak. Kula ve Kulalı hemşerilerimiz için hizmetlerimiz her geçen gün artarak devam edecek“ dedi.

İnceleme ziyaretinde Kaymakam Kemal Duru ile AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'a, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın da eşlik etti. Kaymakam Duru ve beraberindekiler, baraj inşaatını inceledikten sonra Emre Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.