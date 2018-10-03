Kula'nın efeleri açılışı Fenerbahçe ile yapıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 2018-2019 sezonunun ilk müsabakasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Jeopark Kula Belediyespor, 2018-2019 sezonunun ilk maçında 13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 14.00'da Fenerbahçe'ye konuk oluyor. İstanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kula'nın efeleri yeni sezonun ikinci haftasında ise 21 Ekim 2018 Pazar günü Salihli Atatürk Spor Salonu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Kula'yı Efeler Ligi'nde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten

Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, yaptıkları yeni transferler ve yenilenen teknik ekip ile yeni sezonda başarılı olmayı hedeflediklerini vurguladı.