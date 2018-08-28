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28 Ağustos 2018 15:39

Kula’nın içme suyu master planı görüşüldü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile TMMBO Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında Kula’daki içme suyu durumuna ilişkin pilot bir proje oluşturularak, sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimiyle ilgili yol haritası oluşturuldu.

Kula’nın içme suyu master planı görüşüldü

28 Ağustos 2018 15:39


MASKİ Genel Müdürlüğü, TMMBO Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Başkanlığı ile pilot bölge olarak seçilen Kula ilçesinin içme suyu master planına ilişkin 2017 yılı Ekim ayında bir protokol imzaladı. Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan bu protokol çerçevesinde “Kula İlçesi ve Bağlı Yerleşimlerinin İçme Suyu Sorunlarının Çözümü, Sürdürülebilir Yeraltı Suyu Yönetim Planlarının Master Düzeyde Oluşturulması Pilot Projesi” hazırlandı. JMO İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, teknik ekibi ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü’nde projenin sunumunu gerçekleştirdi. Sunuma MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay ile MASKİ daire başkanları, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Faik Şentürk ve ilgili personel katıldı.


Bölgedeki yeraltı sularına ait detaylandırılmış haritaların yanı sıra, demografik ve tüketimsel istatistiklerin de yer verildiği sunumun ardından açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Ne yazık ki daha önceki dönemlerde içme suyu sorunlarına hep günü kurtaracak yapıda çözümler bulunmuş. Elimizde güvenilir ve kalıcı veriler bulunmadığından dolayı da müdahaleler normalde olduğundan daha güç hale geliyor. Bu gibi master planlarla amaçladığımız şey de bu güçlükleri mümkün olduğunca aşmak ve detaylı bir yol haritası oluşturmaktır. Gerek İzmir Şube Başkanı Alim Murathan’a ve ekibine, gerekse de bünyemizde bu projeye emek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.




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