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04 Eylül 2018 15:02

Kula’nın içme suyu toplama merkezi yenileniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçe merkezine içme suyu temin eden toplama merkezinde başlattığı yenileme ve yedekleme çalışmalarına devam ediyor.

Kula’nın içme suyu toplama merkezi yenileniyor

04 Eylül 2018 15:02


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Kula ilçe merkezine içme suyu temin eden tesiste yenileme, yedekleme ve iyileştirme çalışmalarına gece saatlerinde yürüttüğü çalışmalar ile devam ediyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece saatlerinde yapılan çalışmalar kapsamında tesisteki eski asbest terfi hattı hdp tip boru sistemi ile yenilendi. 4 adet elektrik panosu yeni nesil elektrik panoları ile değiştirildi. Ayrıca tesisin tüm elektrik tesisatı da yenilendi. 3 adet dik milli motopomp devreye alındı. Mevcut motopompların yenilenmesi tamamlandığında yedek amaçlı kullanıma hazır hale getirilecek.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı, kaliteli ve yeterli içme suyu sağlamak amacıyla içme suyu tesisi ve altyapı hatlarında bakım onarım ve revizyon çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Kula ilçemizdeki içme suyu toplama merkezinde başlattığımız çalışmalarımızda ekiplerimiz gece saatlerinde de çalışarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasını engelliyoruz. Çalışmalarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Öte yandan Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’ne de 4 buçuk Milyon TL değerinde altyapı yatırımı yapan MASKİ, mahalleye 18 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla mahalleye modern ve sağlıklı bir altyapı sistemi temin ediliyor.




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