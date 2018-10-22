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Kula'nın iki master takımı da galip

Ege Veteranlar Futbol Federasyonunda Kula’yı temsil eden Kula Masterler kendi evinde, Kula Jeopark Masterler ise deplasmanda yaptığı mücadelede galip geldiler.

Ege Veteranlar Futbol Federasyonunda Kula'yı temsil eden Kula Masterler kendi evinde, Kula Jeopark Masterler ise deplasmanda yaptığı mücadelede galip geldiler.


Ege Veteranlar Futbol Federasyonunda Kula'yı temsil eden iki masterler takımı da, ikinci hafta müsabakaları kapsamında karşılaştığı takımlar karşısında galip geldi. Ege Veteranlar Futbol Federasyonu C grubunda mücadele eden Kula Masterler, kendi evinde konuk ettiği Salihli Sardes Masterler karşısında 2-1 galip geldi. Kula Sentetik çim sahasında büyük bir taraftar desteği ile mücadelede üstünlük sağlayan Kula Masterler, ikinci hafta müsabakasında da galip gelerek ligdeki puanını 6'ya çıkarmış oldu.


Ege Veteranlar Futbol Federasyonu D grubunda mücadele eden Jeopark Masterler takımı ise, İzmir Seferihisar İzzet Gül Stadyumunda karşılaştığı Teos Masterler karşısında 1-0 galip geldi. Lige ilk maçında galibiyetle başlayan Jeopark Masterler, ikinci hafta müsabakaları kapsamında 1-0 yendiği Teos Masterler müsabakası ile 3 puanı hanesize yazdırdı.

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