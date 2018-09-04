Kula’nın kurtuluşu 96’ncı kez kutlandı

yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kula’nın Kurtuluşu ve Şehitleri Anma Günü" adıyla program düzenlendi. Kula Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda şehitleri anma yürüyüşü yapıldı. Vatandaşların yoğun katılımı ile Hisarkapı mevkiinden başlayan şehitleri anma ve kurtuluş yürüyüşüne, Kula Kaymakam Vekili Mehmet Can İrdelp, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İhsan Serin, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Nedim Yerli, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler de katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Yunus Emre Kent Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından kurtuluş etkinlikleri programına geçildi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, günün anlam ve önemine belirten bir konuşma yaptı. Başkan Tosun’un ardından öğrenciler kurtuluş gününe dair şiirler ve kompozisyonlar okudu. Etkinlikler, Kula Belediyesi Halk Oyunları ve Jimnastik Dans Gösterileri, yaren gösterileri ile devam etti. Programa katılan yüzlerce vatandaş, etkinliklerin sonunda öğrencileri ayakta alkışladı.

Etkinlikler, bu akşam gerçekleştirilecek Merve Özbey konseri ile son bulacak.