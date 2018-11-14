Kula'nın yeni hastanesinin yüzde 65'i tamamlandı

Kula'da uzun yıllardır yapılması planlanan fakat yer sorunu nedeniyle yapımı sürekli ertelenen Kula Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Büyük bir kısmı tamamlanan binanın tamamlanmasıyla Manisa modern bir hastaneye daha kavuşmuş olacak.

AK Partili milletvekillerinin yoğun girişimleri ile inşaatı başlayan hastanenin yeni hizmet binası inşaatını yakından takip eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hastane inşaatında incelemelerde bulundu. Kaba inşaatı neredeyse tamamlanan ve çevre düzenlemesine geçilen hastane inşaatında şantiye şefi Fatih Bilir'den bilgi alan Başkan Palabıyık, inşaatın yüzde 65'inin tamamlandığını ifade etti. Tamamlandığında ilçenin ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak olan ve Kula'ya kazandırılması için yoğun çaba sarf edilen hastane inşaatının mevcut hastane binasından 4 kat daha büyük olacağını söyledi. Hızla yükselen devlet hastanesi inşaatını sürekli olarak yakından takip ettiklerini ve hizmete açılması için gün saydıklarını vurgulayan Başkan Palabıyık, "Uzun yıllardır Kula'ya kazandırılması için uğraşılan ve büyük gayretlerin ardından sonuca ulaştığımız hastane inşaatımız hızla devam ediyor. Müşerref Akhan Kula Meslek Yüksekokulu arkasında kalan ve inşaatı hızla devam eden Kula Devlet Hastanesinin 60 olan yatak kapasitesi 75'e çıkarılırken, 3'er kişilik olan odalar 2'şer kişilik olarak düzenlendi. Tek kişilik ve iki kişilik hasta odalarının, polikliniklerin, ameliyathanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu 75 yataklı devlet hastanesi, modern tıp teknolojileriyle donatılacak. Mevcut hastanemizde yer almayan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Biyokimya Laboratuvarı, Yanık Odası, Fizik Tedavi Ünitesi ve Diş Ünitesi yeni hastanemiz ile birlikte Kula'ya kazandırılacak. Her odada, tuvalet, lavabo ve banyo bulunurken, telefon, buzdolabı ve televizyon eksiklikleri de giderilmeye çalışılıyor. Odalarda refakatçilerin rahat oturup gece uyuyabilmeleri için çekyatlar konulacak. Tam anlamıyla otel konforunda inşa edilen hastane inşaatımızı yakından takip ediyoruz. Hastanemizin, inşaat süreci tamamlanmasıyla birlikte Kulalı hemşehrilerimizin hizmetine açmak için gün sayıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kula ve Kulalılar için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.” dedi.

Hızla yükselen hastane inşaatının yüzde 65'lik kısmının tamamlandığını belirten Şantiye Şefi Fatih Bilir de her geçen gün çalışmalarına hız vererek yeni Kula Devlet Hastanesini Kulalıların hizmetine açacaklarını kaydetti.