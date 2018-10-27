Kulaspor evinde Kocaçeşmespor'u farklı geçti

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Kulaspor, evinde konuk ettiği Kocaçeşmespor'u 5-0 mağlup etti.

Ligin 2. haftasında sahasında Kocaçeşmespor'u ağırlayan Kulaspor, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, önemli bir 3 puan kazandı. Grubun ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Poyrazdamları Belediyespor karşısında gol yemeden maçı tamamlayan ve ilk müsabakadan 4-0 galip ayrılan Kulaspor, 2'nci haftada da gol yemeden maçı farklı farklı kazanmasını bildi. Kulaspor'un Kocaçeşmespor karşısında aldığı galibiyette golleri; Gürbüz Bardak, Emre Ertekin (Penaltı), Fatih Kaçmaz, Necmettin Adıyaman ve Serkan Ongündağ attı. Maç sonunda açıklama yapan Kulaspor Teknik Direktörü Hayrettin Topal, 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Poyrazdamları Belediyespor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından kendi sahalarındaki ilk müsabakadan da 5-0'lık skorla galip gelmenin gurur verici olduğunu ifade etti. Ligin ilk iki haftasını gol yemeden tamamlayarak henüz daha ilk haftalardan güzel bir averaj elde ettiklerini dile getiren Topal, disiplinli oyun anlayışıyla müsabakaları tamamlayarak, lig sonunda şampiyonlukla Kula'nın adını Bölgesel Amatör Lige yazdırmayı hedeflediklerini söyledi.