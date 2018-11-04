Kulaspor galibiyet serisini 3'e çıkardı

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Kulaspor, 3. hafta müsabakaları kapsamında evinde konuk ettiği Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'u 4-2 mağlup etti.

Ligin 3. haftasında sahasında Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'u ağırlayan Kulaspor, rakibini 4-2lik skorla mağlup ederek, önemli bir 3 puan kazandı. Ligin ilk 2 haftasında gol yemeden 9 gol atarak büyük bir averaj elde eden Kulaspor, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor mücadelesinden de 4-2'lik skorla galip ayrılarak galibiyet serisini sürdürdü.

Maçın ilk yarısını Fatih Kaçmaz'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamlayan Kulaspor'un ikinci yarıdaki gollerini Necmettin Adıyaman(2) ve Ferit Tanrıkulu attı. Kula Jeopark Çim Sahasında oynanan mücadeleyi, Kula Kaymakamı Kemal Duru, tribünde taraftarlar ile birlikte takip etti.

Maç sonunda açıklama yapan Kulaspor'un başarılı Teknik Direktörü Hayrettin Topal, 2018-2019 sezonunun ilk iki haftasında gol yemeden aldıkları galibiyetlere Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor karşısında aldıkları 4-2'lik galibiyetle bir yenisini daha eklediklerini ifade etti. Henüz daha ligin başlarındayken elde ettikleri galibiyet serisini sürdürerek Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmeyi hedeflediklerini ifade eden Topal, disiplinli oyun anlayışıyla müsabakaları tamamlayarak Kula'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.