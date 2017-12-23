Kula’ya otel konforunda yeni hastane

Kula’da özlemle beklenen yeni Kula Devlet Hastanesi’nin yapımına başlandı. Sağlık Bakanlığı’nın yatırım programına almasının ardından projelendirme safhası tamamlanan ve ihalesi yapılan yeni Kula Devlet Hastanesi’nde ilk kazması geçen hafta içerisinde vuruldu. Kula’dan Salihli’ye hasta sevklerini sona erdirecek yatırıma ilişkin açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, yeni Kula devlet hastanesinin 16 bin metre kare kapalı alanıyla mevcut hastanenin 3 katından büyük olacağını söyledi.

75 yataklı hastane için Sağlık Bakanlığı’nın ihale sürecini tamamlamasının ardından ihaleyi kazanan firmanın çalışmalarına başladığını ifade eden Baybatur mevcut hastanede yer almayan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Biyokimya Laboratuarı, Yanık Odası, Fizik Tedavi Ünitesi ve Diş Ünitesi’nin yeni hastaneyle Kula’ya kazandırılacağını söyledi. Baybatur, yeni hastanede içerisinde banyo, tuvalet, televizyon, buzdolabının bulunduğu tek ve 2 kişilik odalarda otel konforunda bir sağlık hizmeti sunulacağını ifade etti. 75 yataklı olarak planlanan ve modern tıp teknolojileriyle donatılacak hastanenin ilçenin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje olduğunu söyledi.