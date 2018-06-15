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15 Haziran 2018 15:12

Kullandığı traktörün altında kaldı

Manisa’nın Selendi ilçesinde eğimli arazide ağaca çarptıktan sonra devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Kullandığı traktörün altında kaldı

15 Haziran 2018 15:12


Kaza Selendi’nin Karabeyler Mahallesi mevkiinde dün akşam üzeri saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasına buğday hasadı yapmak için 45 U 4987 plakalı traktörüyle yola çıkan Nurullah K. traktörün arkasındaki küçük kasasının eğimli arazide ağaca çarpmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken sürücü Nurullah K. kazadan yaralı olarak kurtuldu. 112 acil ekipleri tarafından Selendi Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Nurullah K. buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Traktör ise kullanılamaz hale geldi.




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