Kullanılmayan dükkanda erkek cesedi bulundu

Yaklaşık 5 gündür dükkanda bulunan cesedin 39 yaşındaki Mustafa Sümer’e ait olduğu tespit edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kula’daki İmamoğlu iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katında kahvehanelerin bulunduğu İmamoğlu iş hanının ikinci katında kullanılmayan bir dükkandan ağır kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kullanılmayan dükkanın içinde yatan 39 yaşındaki Mustafa Sümer’i hareketsiz halde buldu. Alaşehir’den gelen olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından Sümer’in yaklaşık 5 gün önce öldüğünü, hava şartlarından dolayı da vücudunda çeşitli yanıkların ve erimelerin olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde cesedin vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine de rastlanılmadı. Sümer’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı duyar duymaz olay yerine gelen Sümer’in akrabaları, yaklaşık 5 gün önce Mustafa Sümer’in ablasının yanından İzmir’e gideceğini ifade ederek ayrıldığını, o günden bu yana da Sümer’den haber alamadıklarını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.