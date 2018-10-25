Kümes hayvancılığında Manisa yine zirvede

TÜİK tarafından yayımlanan kümes hayvancılığı istatistiklerine göre Türkiye genelinde 2016 yılında 333 milyon 541 bin 262 olan kümes hayvanı sayısı, 2017 yılında yüzde 4,4 artarak 348 milyon 143 bin 754'e ulaşırken en fazla kümes hayvanına sahip il 43 milyon 905 bin 636 ile Manisa oldu.

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2017 yılı kümes hayvancılığı istatistiklerini paylaştı. 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye'de en fazla kümes hayvanına sahip olan ilk 5 ilin sırasıyla 43 milyon 905 bin 636 ile Manisa, 34 milyon 506 bin 681 ile Balıkesir, 28 milyon 656 bin 326 ile Sakarya, 25 milyon 733 bin 548 ile Bolu ve 19 milyon 108 bin 151 ile Afyonkarahisar olduğunu kaydeden Akyol, "Türkiye'de en az kümes hayvanına sahip olan son 5 il ise sırasıyla Bayburt 15 bin 369, Artvin 19 bin 96, Rize 24 bin 328, Hakkari 37 bin 2 ve Trabzon 60 bin 464 olmuştur. 2016 yılında Ege Bölgesi'nde 95 milyon 642 bin 993 olan küçükbaş hayvan sayısı 2017 yılı sonu itibariyle 2016 yılına göre yüzde 7,7 artış göstererek 103 milyon 4 bin 949 olmuştur. Ege Bölgesi illeri arasında en fazla kümes hayvanı sayısına sahip illere bakıldığında Manisa 43 milyon 905 bin 636 baş ile birinci, Afyonkarahisar 19 milyon 108 bin 151 baş ile ikinci ve İzmir 18 milyon 897 bin 912 baş ile üçüncü sırada yer almaktadır" dedi.

Manisa'da 2016 yılında 39 milyon 492 bin 535 olan kümes hayvanı sayısının 2017 yılında yüzde 11,2 artarak 43 milyon 905 bin 636'ya ulaştığını dile getiren Akyol, "Manisa ilinde üretilen kümes hayvanları sayısı Türkiye üretiminin yüzde 12,6'sını karşılamaktadır. Manisa bu oran ile Türkiye'de ve Ege Bölgesi'nde en fazla kümes hayvanına sahip 1. il konumundadır. Manisa ili ilçeleri arasında en fazla kümes hayvanı 8 milyon 986 bin 433 ile Akhisar, en az kümes hayvanı ise 496 bin 856 Gölmarmara ilçesindedir" ifadelerini kullandı.