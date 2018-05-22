Kupa sevincini Başkan Çerçi ile paylaştılar

41 takım arasından şampiyonluk ipini göğüsleyen minikler, kupa sevincini Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile paylaştı.

Yunusemre Belediyespor altyapıda başarılı sonuçlar elde ediyor. Belediyespor 2008 doğumlular futbol takımı, Sasalı’da Altınordu Futbol Kulübü’nün katkılarıyla düzenlenen çeşitli il ve ilçelerden profesyonel ve amatör 41 takımın katıldığı turnuvada, 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik alarak turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı. Başarılı sporcular kupalarını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile paylaştı. Başkan Çerçi, altyapı sporcularının turnuvada elde ettiği başarılarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, başarılı sporcuları ve hocalarını kutladı.