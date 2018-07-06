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06 Temmuz 2018 13:02

Kupa sevincini Başkan Çerçi ile paylaştılar

Çanakkale’de gerçekleştirilen Yıldızlar Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’ndan madalyalarla dönen Yunusemre Belediyesporlu sporcular, Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Kupa sevincini Başkan Çerçi ile paylaştılar

06 Temmuz 2018 13:02

Mehmet Çerçi’yi ziyaret ederek kupa sevincini paylaştı.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yıldızlar Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’na katılarak başarılı dereceler elde eden sporcuları makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Çerçi’ye Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar da eşlik ederken; Belediye Başkanı Çerçi genç sporcuları kutladı.


Belediyespor bünyesinde başarılı spor yetiştirildiğini kaydeden Başkan Mehmet Çerçi, “Başarılı sporcularımız Yıldızlar Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’na damgasını vurdu. Dereceler elde eden sporcularımızı ve değerli antrenörlerimizi kutluyorum. Sporcularımızın yakaladığı başarı bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor” dedi. Başkan Çerçi, ziyaret sonunda sporculara, spor ekipmanı hediye ederek başarılarının devamını diledi.




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