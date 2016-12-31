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31 Aralık 2016 10:41

Kupayı Başkan Kayda’ya götürdüler

Kupayı Başkan Kayda’ya götürdüler

31 Aralık 2016 10:41

Türkiye Judo Federasyonu 1. Lig müsabakalarında oynadığı maçlar sonunda grup birincisi olarak Süper Lige yükselen Salihli Belediyespor Bayan Judo Takımı, kazandıkları şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya götürdü.
Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez ile birlikte ziyarette bulunan Bayan Judocular, sevinçlerini Başkan Zeki Kayda ile paylaştı. Ziyarete, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Süper Lige yükselen Bayan Judocularla tek tek tokalaşarak, Salihli Belediyespor Bayan Judo Takımı ile Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez’i başarılarından dolayı kutladı.
Başkan Kayda, katıldıkları turnuvalarda kazandıkları şampiyonluklarla Salihli’yi temsil eden Salihli Belediyespor Bayan Judo Takımına Süper Ligde başarılar diledi.



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