Kur yükselişine dolar yakarak tepki gösterdiler

Koltuk tamiratı ve koltuk döşeme işi ile uğraşan esnaf Mustafa Sarıkaya, döviz kurunun yükselişine tepki göstermek için kendisi karar alarak iş yapmadığını söyledi.

Manisa’nın Kula ilçesinde bir grup esnaf sahte dolar yakarak, kur dalgalanmalarına tepki gösterdi. Esnaflar, iş yaptıkları firmalardan malzemeleri dolarla aldıklarını fakat son günlerde yaşanan artıştan dolayı firmalardan malzeme alamadıklarını ve müşterilerine sevkıyat yapamadıklarını ifade etti.

Kula’da koltuk tamiratı ve döşeme işi ile uğraştığını keydeden esnaf Mustafa Sarıkaya, olağanüstü kur dalgalanmaları nedeniyle kendisi karar alarak iş yapmadığını söyledi. Sarıkaya, "Bizim malzemelerimiz ve kumaşlarımız dolara bağlı olduğundan dolayı, kendimce karar aldım ve iş yapmıyorum. Çünkü kumaşımız ve diğer malzemelerimiz dolar endeksli olduğu için iş yapmama kararı aldım. Ne zaman doları düştü, eski haline geldi, o saatten sonra iş yapmaya devam edeceğim. Reisimiz ne dediyse onun yanındayım. Bu milli bir mücadeledir. Bu Türklerin bir savaşı. Bizi değil Amerika, hiçbir dış güç yıkamaz. 15 Temmuz darbe olayında bizi yıkamadıkları gibi, ekonomi ile de yıkacaklarını hiç düşünmüyorum. Türk insanı birlik beraberlik içerisindedir. Hangi parti, hangi siyasi görüş olursa olsun herkes birlik ve beraberlik içerisindedir” dedi.

Kula Dokumacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ercan Yıldırım da olağanüstü kur dalgalanmaları dolayısıyla alışveriş yaptıkları firmaların halı sevkıyatı yapmadığını vurguladı. Bayram öncesi müşterilerine karşı mağdur duruma düştüğünü belirten Yıldırım, "Doların aşırı yükselmesi piyasayı etkilediği gibi bizi de kötü etkiledi. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız bu konuda aşırı rahatsız. Aşırı yükselen dolar, son günlerde düşmeye başladı inşallah daha da düşecek. Düşünce de eski günlere geri döneceğiz. Rabbim herkese sabır versin" şeklinde konuştu.

Bayram öncesi ve düğün sezonu olmasından dolayı kur dalgalanmasının kendilerini kötü etkilediğini ve müşterilerine halı teslimatı yapamadığını dile getiren Yıldırım, "Bu konuda tepki göstermek en doğal hakkımız. Böyle olmasından dolayı şu anda bölgedeki bayiler ve firmalar bize ürün göndermiyor. Düğüncülere ve bayram öncesi müşterilerimize teslim etmemiz gereken ürünlerimiz var. Bundan dolayı sitemliyiz. Yapacak bir şey de yok. Ürün göndermedikleri için beklemek zorundayız. Aynı zamanda oda üyelerimiz de bu durumdan çok şikayetçi ama hiç kimsenin şöyle ya da böyle yapalım diyebileceği bir durum yok. Çünkü kimi, kime şikayet edeceğiz. Bize dışarıdan oynanan bir oyun olduğu söyleniyor. Türk milleti olarak buna karşı dik durmak zorundayız. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadeleyi verip, daha önce ülkemizi yıkmak için uğraştıkları gibi bu sefer de ekonomi ile bizi zorluyorlar. İnşallah dik duracağız ve hep birlikte olacağız. Bu beraberlikle ülkemize sahip çıkacağız" diye konuştu.