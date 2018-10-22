Kurallara uymayan taksiciler yandı

Hapis cezasından para cezasına kadar birçok yaptırımın yer aldığı Genel Emir, 18 Ekim tarihiyle uygulanmaya başlandı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer imzasıyla yayımlanan Genel Emir'de taksicilerin uyması gereken kurallar ve uymamaları halinde uygulanacak olan cezai yaptırımlar duyuruldu.

Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 18 Ekim 2018 tarih ve 31323300-870-E.21596 sayılı yazısı ile yayınlanan Genel Emir'in gerekçesi, “İl sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikâyet ve taleplerden anlaşılmaktadır.” denilerek açıklandı.

Hapis ve para cezası

Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66'ncı maddesinde yer alan ‘Üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmünün uygulanacağı belirtilen emirde, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ‘Emre aykırı davranış' başlıklı 32'nci maddesi uyarınca 100 TL idari para cezası, Kabahatler Kanununun ‘Tütün mamullerinin tüketilmesi' başlıklı 39 uncu maddesinin 2'nci fıkrası 50 TL idari para cezası verileceği bildirildi. Yayımlanan emirde ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ‘Tedbirsiz ve saygısız araç sürme' başlıklı 73 üncü maddesinde yer alan; “Karayolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması veya dökülmesi, seyir halinde sürücülerin cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanması yasaktır. Bu madde hükümlerine uymayanlar 1.800.00 TL para cezası ile cezalandırılırlar.” ifadelerine yer verildi.

Yayımlanan Genel Emir şu ifadelerle tamamlandı: “Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince; kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi), özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollü iken araç kullanılması, yasaktır. Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır.”