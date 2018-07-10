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10 Temmuz 2018 09:07

Kur’an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki Merkez Camiisinde 4 camide Yaz Kur’an Kurslarına katılan yaklaşık 200 öğrenci trafik eğitimi aldı.

Kur’an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi

10 Temmuz 2018 09:07


Saruhanlı Merkez camisinde trafik polislerinin gerçekleştirdiği eğitime 200 öğrenci katıldı. Saruhanlı Fatih Sultan Mehmet Cami İmamı Ali Süzen, Yunus Emre Cami İmamı Mehmet Gönültaş, Merkez Cami İmamı Hasan Hüseyin Koyu ve Sarunbey Cami İmamı Şuayip Erdoğan’ın katıldığı ve 4 caminin öğrencilerinin birleştiği eğitimde renkli görüntüler yaşandı. Saruhanlı İlçe Müftüsü Muhammed Koçak’ın da katıldığı eğitimde çocuklar verilen trafik eğitimini dikkatli bir şekilde dinledi.


Eğitim sırasında öğrencilerin sık sık soru sorması dikkat çekerken, slaytlar ile hazırlanan sunumla birlikte öğrenciler izleyerek ve dinleyerek bilgi sahibi oldu. Eğitim, trafik polislerinin kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırmasıyla sona erdi.




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