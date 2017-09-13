Kur’an kursunda çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Yedi Eylül Mahallesi Gürleyen Sokak’ta bulunan 3 katlı binada Kur’an kursu olarak hizmet verildiği öğrenilen çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında içeride bulunan kadınlar kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları ile söndürülen yangında büyük maddi hasar oluştu. Plastik malzemeden olan çatı aksamının yangının büyümesinde büyük rol oynadığı ifade edildi.

Kursun resmi olmadığı iddia edilirken, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.