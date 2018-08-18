’Kurban etlerini naylon poşetlerde istiflemeyin’ uyarısı

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kasaplar Temsilcisi Rıdvan Keçeci, Kurban Bayramı sonrasında etlerin nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi verdi. Kurban etlerinin sağlıklı saklanması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Keçeci, kurban kesildikten sonra bir süre dinlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kurbanların ehil kasaplar tarafından bilinçli bir şekilde kesilmesine özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Keçeci, “Kurban kesildikten sonra ıslak süngerle hayvan temizlendikten sonra bir süre dinlenmeye alınmalı. Bu dinlenme işlemi yapıldıktan sonra eğer yer uygunsa dolaplara büyük parçalar halinde konulmalıdır. Dolapta bu şekilde dinlenmeleri daha sağlıklı olur. Naylon poşetler içerisinde etler buzdolaplarına yerleştirilmemelidir. Etlerin sıcak bir şekilde naylon poşetler içerisinde buzdolabına yerleştirilmesi, etin sağlıksız bir şekilde bakteri üretmesini sağlar. Vatandaşlarımız ellerinden geldiğince etleri bütün bir şekilde dolaba koymalı. Parçalama işlemlerini yapabiliyorlarsa yapsınlar, yapamıyorlarsa işi bilen kasaplara hijyen ortamda yaptırsınlar” diye konuştu.

Korsan kasaplara dikkat çekti

Keçeci, şöyle devam etti: “Kurban bayramlarında özellikle terk edilmiş sağlıklı olmayan yerlerde korsan kasapların hijyen olmayan ortamlarda bir kıyma makinesi koyarak, bu işi yaptıklarını görüyoruz. Belki bunlar ucuz yapıyor ama insanlarımız unutmamalılar ki bayramda kurbanlar veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek kesilen hayvanlar değil. Bu da Kurban Bayramı’nda pek mümkün olmuyor. Sağlıklı ortamda et işlemlerini yaptırmaları kendileri açısından iyi olur. En azından sağlıksız bir bakteri oluşmaz”

“Yiyebileceğiniz miktarda dolaplara yerleştirin”

Keçeci, son olarak, vatandaşların yiyebileceği miktarda kurban etlerini dolaba yerleştirmeleri gerektiğini dile getirdi. Keçeci, şöyle konuştu: “Dolaba yerleştirdikleri vakit vatandaşlar kullanabilecekleri miktarda yerleştirsinler. Ondan sonra kullanacağını sadece çıkarıp çözsünler. Eğer dolaba koyma ve çıkarma işlemi çok sık olursa bu da bakteri üretir. O yüzden ellerinden geldiğince yiyecekleri miktarda çıkarıp pişirsinler. Buz dolaplarında saklanma kapları var. Naylon olmayan maddelerden kullanılan kaplar var. Bu tip malzemelerde paketlenmesi daha iyi olur. Naylon kimyasal maddelerden üretildiği için ette bakteri üretmesi daha kolay olabilir. Mesela folyo kağıdı olabilir. Folyo kağıtlarında kullanabilecekleri miktarda dolaba koyabilirler. En sağlıklısı o tip şeyler. Eğer dolaba koyma şansları yoksa kavurmada belirli bir yağ oranıyla birlikte tuzlayıp kavurursa daha uzun süreli saklanabilir. Tabi ki normalde etin uzun bir süre kaldığı dolapta etin lezzeti açısından kaybettirebilir. Başka şansımız yok ama sadece çok aşırı bir şekilde dolaba koyup çıkarma işlemini yapmasınlar”