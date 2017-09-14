Kursiyerlerden İngilizce gösteri

Skeçleri ve müzikalleri İngilizce oynayan öğrenciler, başarılı performansları ile göz doldurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında MASMEK kurslarında İngilizce eğitim gören 9-15 yaş grubu öğrenciler dönem sonu gösterisi düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş, öğrenciler ve velileri ile yetkililer katıldı. Programda, ‘Hansel ve Gretel’, Uyuyan Güzel’, ‘Kırmızı Başlıklı Kız’, ‘Pamuk Prenses’ masalları ile ‘Oz Büyücüsü’, ‘Alice Harikalar Diyarında’ ve ‘Mamma Mia’ müzikali canlandırıldı. Öğrenciler, gösterilerini Tiyatral İngilizce şeklinde gerçekleştirdi.

Programın sonunda sahneye davet edilen Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, öğrencilerin kolay olmayan ve Dünyaca tanınmış eserleri orijinal dilinde zorlanmadan canlandırdıklarını dile getirdi. Memiş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün sizlere selamlarını getirdim. Bugün burada adını Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten almış Atatürk Gençlik Merkezi MASMEK Kursları İngilizce öğrencilerimiz bizleri onurlandırdılar. Doğru yolda olduklarını ve aldıkları eğitimin doğru ve eksiksiz olduğunu kanıtladılar. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Atatürk Gençlik Merkezi Kurs Planlama Sorumlusu Ahmet Kaplan ise, İngilizce çocuk grubu kurslarının devam edeceğini belirtti. Kaplan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitim ve öğrenime katkılarının süreceğini dile getirdi. Programın sonunda Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş, gösteri gerçekleştiren öğrencilere, öğrencileri gösterilerine en iyi şekilde hazırlayan öğretmenlere ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’e de desteklerinden dolayı plaket takdim etti.