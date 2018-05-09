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09 Mayıs 2018 13:25

Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı

Salihli Belediyesi El Sanatları Kursu kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan çok sayıda eser, sergilenerek görücüye çıktı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı

09 Mayıs 2018 13:25


Salihli Belediyesi Kent Müzesinde gerçekleştirilen serginin açılış töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Salihli Belediyesi El Sanatları Kursumuzun yılsonu sergisine hepiniz hoş geldiniz. Salihli Belediyesi kültür sanat kurslarında 7’den 77’ye 613 kursiyerimize yetenekleri doğrultusunda ücretsiz kurslar düzenliyoruz. El emeği göz nuru eserlerin çıktığı bu kursta emeği geçen tüm kursiyerlerimize ve Eğitmen Didem Akman’a teşekkür ediyorum. Sergimiz hayırlı olsun” diyerek Akman’a çiçek takdim etti.


Salihli Belediyesi Kent Müzesindeki yıl sonu el sanatları sergisi açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu’nun yanısıra Kültür Sosyal İşler Müdürü Nursel Turunç, Basın Yayun ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan, Eğitmen Didem Akman, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.




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