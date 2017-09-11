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11 Eylül 2017 11:13

Kurşun hedef şaşırdı, yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, aralarında husumet bulunan şahsın aracına tüfekle ateş açarak, bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan zanlı firar etti.

Kurşun hedef şaşırdı, yaşlı adam hayatını kaybetti

11 Eylül 2017 11:13

Kurşunların asıl hedefi olan adam olaydan yaralı kurtuldu.


Alınan bilgiye göre, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bağlı Sarılar Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Irmak (69) ve Uğur O. (38), otomobilleri ile akrabalarının düğününden ayrıldıkları sırada, Uğur O. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Serkan G., Uğur O.’nun kullandığı otomobile tüfek ile iki el ateş etti. Sürücü Uğur O.’nun kolunu sıyırarak yaralanmasına sebep olan saçmalar, yolcu kısmında bulunan Mehmet Irmak’ın kalbine isabet etti. Olay sonrasında Uğur O. aynı otomobil ile Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisine gelirken, Mehmet Irmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Otomobil sürücüsü Uğur O.’nun, 2007 yılında Kemalpaşa ilçesinde şüpheli Serkan G.’nin abisi Ali İhsan G.’ye otomobil ile çarparak kazayla ölümüne neden olduğu ve Uğur O.’nun bu olaydan hapis cezası aldığı öğrenildi. Uğur O.’nun aldığı cezadan dolayı kapalı cezaevinde yatarken açık cezaevine sevk edildiği ve izinli olarak dışarı çıktığı öğrenildi.


Jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlatırken, şüpheli Serkan G.’nin firar ettiği öğrenildi.




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