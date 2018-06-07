Kurşunlu kaplıcaları bayrama hazır

Salihli Belediyesi’ne bağlı ekiplerin Kurşunlu Kaplıcalarında başlattığı çalışmalar kapsamında kaplıcadaki apart evler, balkon demirleri, iç dekorasyonları, tüm odaların aydınlatmaları yenilendi. Öte yandan, peyzaj düzenlemeleri kapsamında merdivenler renk renk boyandı.

Havası ve suyuyla bir doğa harikası olan Kurşunlu Kaplıcalarına herkesi davet eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda "Doğa ile iç içe olma imkânı sunan Kurşunlu Vadisinin huzurlu atmosferinde Ramazan Bayramı’nı geçirmek isteyen misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için kaplıcalarımızı yeniledik. Temiz havası, şifalı suları ve yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu Kurşunlu Kaplıcalarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.