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07 Haziran 2018 13:05

Kurşunlu kaplıcaları bayrama hazır

Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin çeşitli illerinden gelen misafirlere ev sahipliği yapan Salihli Belediye Kurşunlu Kaplıcaları, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde konuklarına daha iyi ve konforlu hizmet verebilmek için baştan aşağı yenilendi.

Kurşunlu kaplıcaları bayrama hazır

07 Haziran 2018 13:05


Salihli Belediyesi’ne bağlı ekiplerin Kurşunlu Kaplıcalarında başlattığı çalışmalar kapsamında kaplıcadaki apart evler, balkon demirleri, iç dekorasyonları, tüm odaların aydınlatmaları yenilendi. Öte yandan, peyzaj düzenlemeleri kapsamında merdivenler renk renk boyandı.


Havası ve suyuyla bir doğa harikası olan Kurşunlu Kaplıcalarına herkesi davet eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda "Doğa ile iç içe olma imkânı sunan Kurşunlu Vadisinin huzurlu atmosferinde Ramazan Bayramı’nı geçirmek isteyen misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için kaplıcalarımızı yeniledik. Temiz havası, şifalı suları ve yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu Kurşunlu Kaplıcalarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.




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