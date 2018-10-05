Kurtarmaya çalıştığı kamyonun altında can verdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen kamyonu kurtarmak isteyen çekici şoförü, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Salihli'nin Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kimse yaralanmazken, devrilen kamyonu şarampolden kurtarmak için olay yerine çekici çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen çekici şoförü Niyazi Eriş (47), çekicinin halatını kamyona bağlamaya çalışırken, kamyonun üstüne devrilmesiyle altında kaldı. Eriş, kamyonun altında feci şekilde can verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.