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28 Haziran 2017 14:12

Kurudere Mahallesi çiftçilerine destek

Turgutlu Belediyesi, Kurudere Mahallesi’nde bulunan kiraz alım merkezini genişleterek, çiftçilerin daha iyi hizmet vermelerini sağladı.

Kurudere Mahallesi çiftçilerine destek

28 Haziran 2017 14:12


Kurudere Mahallesi’nde yer alan kiraz alım-satım alanı Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla genişletilerek çiftçilerin ve bölge halkının hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmaların bugün olduğu kadar gelecekte de kendilerine kolaylık sağlayacağını Selami Özcan, “Kiraz alım merkezimizde yapılan büyütme çalışmalarından son derece memnunuz. Burada özellikle her yıl Haziran ve Temmuz aylarında bir hareketlilik söz konusu oluyor. Alanı bu şekilde kullanabilirken, genişletilmesi de ayrı bir mutluluk oldu bizler için. Bu anlamda hem vatandaşlarımız hem çiftçilerimiz adına Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de kırsal mahallelerdeki çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, “Hem çiftçilerimize hem de bölge halkımıza verdiğimiz desteklerimiz kapsamında kiraz alım-satım merkezinde ihtiyaç duyulan genişletmeyi yaptık. Bu anlamda çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.




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