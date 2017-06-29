Kuşlubahçe deresine taşkın önlemi

MASKİ Genel Müdürlüğü, uzun zamandır beklenen hizmetleri hayata geçirerek vatandaşın yüzünü güldürüyor. Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi’nden iletilen talep üzerine harekete geçen MASKİ ekipleri, mahalleden geçen derede yaklaşık bir kilometrelik betonarme U kesit uygulaması yaparak taşkınlar için önlem aldı. Islah çalışmasının sonlanmasının ardından, can güvenliği için panel çit uygulamasına başlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde mahalleli rahat bir nefes aldı. Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar, “Mahallemizden Çaybaşı Deresi geçiyor. Dere, Manisa’yı ve ilçeleri ikiye ayırıyor. Taşkın sıkıntımızı ortadan kaldırmak için MASKİ ekipleri, deredeki ıslah çalışmasını tamamladı. Şimdi de panel çit montajına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.