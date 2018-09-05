Kuşlubahçe ile Spil mahallelerinin 25 yıllık yol sorunu çözüldü

Spil ile Kuşlubahçe mahallelerinin 4225 sokaktaki 25 yıllık yol sorununu Şehzadeler Belediyesi çözdü. Her iki mahallenin sınırında bulunan sokakta yapılan çalışma ile yeni bir yol açan Şehzadeler Belediyesi, 2 bin metrekare parke taşı ile 500 metre bordür taşı döşemesi gerçekleştirecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yol yapım çalışması devam eden sokakta incelemelerde bulundu. İnceleme ziyaretinde Başkan Çelik’e belediye meclis üyeleri Mehmet Kavas, Mehmet Emin Çipiloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de eşlik etti. Kuşlubahçe Mahallesi’nde bir çok hizmete imza attıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 67 mahallemizde ihtiyaç duyulan sokaklarda parke taşı döşemesi, yol ve kaldırım çalışması yapıyoruz. Bu yılda bu çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Göreve geldiğimiz yıldan bu yana Kuşlubahçe mahallemizde birçok sokakta yol yapım çalışması ve parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirdik. Yeni parklar yeşil alanlar kazandırdık. Kuşlubahçe mahallemizin daha da güzelleşmesi için ihtiyaç duyulan ne varsa yaptık. Bugün de yeni açmış olduğumuz yolda yapılan zemin düzenlemesi, kaldırım çalışması ve parke taşı döşeme çalışmasını yerinde inceliyoruz. Yıllardır buralarda ikamet edip, toz ve çamurdan muzdarip olan vatandaşlarımız bu çalışmalarımız hayırlı olsun. Bundan sonra daha temiz bir şekilde mahallemizde yaşayacaklar” dedi.

4225 sokakta yıllardır var olan yol sorununun Şehzadeler Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar, “4225 sokak yıllardır yol konusundan mahallemizin kanayan bir yarasıydı. Bu sokakta oturan vatandaşlarımız bu konudan çok muzdaripti. Ancak değerli belediye başkanımızın konuya el atması ile birlikte sorun çözüme kavuştu. Bu nedenle bu yolun yapılmasında emeği geçen herkese mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

İki mahalle arasındaki yolun yapılabilmesi için tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade eden Spil Mahallesi eski muhtarı Nebi Güney, "Söz konusu yolun yapılabilmesi için büyük bir çaba sarf etmiştik ve bu süreçte 4 belediye başkanı, 6 muhtarın değişti, ancak talebimiz olan yol bir türlü açılamadı. Her iki mahallede yaşayan vatandaşlarımızın yol hayalini Şehzadeler Belediyesi gerçekleştirdi. Bu nedenle eski bir muhtar olarak değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.